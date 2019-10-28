Петропавловск-Камчатский, , 05:00 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Илюхин после серии неудач решил пойти на политическую хитрость, разделив должности главы региона и председателя краевого правительства. На пост «премьера» уже выдвинут Роман Василевский, и в данном случае интересна не столько кандидатура Василевского, сколько попытка Илюхина отвлечь внимание общественности от непростого положения дел на полуострове.

29 октября на сессии Законодательного собрания Камчатского края депутатам придётся либо поддержать, либо отклонить предложенную Владимиром Илюхиным кандидатуру на должность руководителя местного правительства. При этом сам глава региона, вовремя уйдя в отпуск, как бы устранился от этого процесса, руководя им через первого вице-премьера Ирину Унтилову. Именно Унтиловой пришлось официально объявить о том, что «согласованным» кандидатом на «премьерский» пост стал Роман Василевский — нынешний руководитель крупнейшего в регионе Елизовского района.

Всё это стало возможным благодаря тому, что ещё 2 сентября Илюхин решил изменить структуру правительства Камчатки, предложив снять с себя полномочия председателя правительства, а вместо этого заняться «решением стратегических задач» и взаимодействием с федеральными органами власти. Большинство депутатов ЗакСа оспаривать идею губернатора не стали.

При этом, согласно поправкам в Устав края, все ключевые решения «премьер» обязан согласовывать с главой региона. Но за ним сохраняется возможность подписывать или отменять постановления правительства, а также исполнение обязанностей губернатора на тот случай, если действующий глава региона ушёл в отпуск или на больничный.

Забавно, что после внесения поправок в устав Илюхин сразу покинул зал заседаний, отправившись в командировку для оперативного решения всё тех же «стратегических задач».

В связи с чем возникает простейший вопрос: зачем в регионе с населением чуть более 300 тысяч человек делить главную должность на две части, тем самым создавая ещё одного большого начальника? Рассмотрим несколько вариантов.

Вариант первый: Уйти, чтобы остаться

Еще летом ряд федеральных СМИ сообщал, что Илюхин попал в список так называемых «отставников» — то есть тех губернаторов, которых в Кремле собираются заменить. Причины замены могут быть разными: кто-то хорошо себя проявил в работе и отправляется на повышение, а кто-то не справляется со своими обязанностями, потому должен уйти в отставку.

Очевидно, что на Камчатке накопилось огромное множество социально-экономических проблем. Сюда можно отнести дотационность региона (3-е место среди субъектов РФ), демографический кризис, завышенные цены на все виды услуг и товаров, будь то тарифы ЖКХ или цены на топливо. Не стоит забывать и о том, что 16,5% населения Камчатки живёт за чертой бедности, а это один из худших показателей на Дальнем Востоке.

С выстраиванием хороших отношений с местными элитами и населением у главы региона тоже всё непросто. Достаточно вспомнить недавний скандал, когда губернатор решил повысить свои рейтинги с помощью бесплатной раздачи рыбы, но из-за ошибок в организации акции (давка + низкое качество рыбы) его накрыла волна жесткой критики со стороны населения. Подобные казусы вскрывают и кадровые проблемы: ведь если твоя команда не в состоянии организовать обычное мероприятие, — как в таком случае браться за решение более сложных задач?

Именно в такой ситуации может быть разыгран спектакль под названием «Уйти, чтобы остаться». Для этого достаточно выступить с инициативой о разделении должности губернатора, поставить своего человека «премьером», и тем самым сохранять контроль над регионом.

Вариант второй: Манёвры — наше всё

Но если перспектива выхода на пенсию не привлекает, — тогда придётся маневрировать. Особенно активно придётся маневрировать в ситуации, когда за два срока у власти количество ошибок превалирует над количеством правильных решений. Это, в свою очередь, вызывает раздражение федерального центра, потому что любая неудача на местном уровне моментально бьет по рейтингам и доверию к руководству страны.

Как опытный аппаратчик, Илюхин прекрасно понимает, что разделив обязанности, он тем самым делит и ответственность за происходящее на полуострове. Ведь формально выдвинул Василевского не он, а Унтилова. Поддержали эту идею кто? Правильно, — депутаты. В социально-экономических неудачах правительства кто будет виноват? Конечно же, неопытный Василевский.

При этом самого Василевского в данной ситуации откровенно жаль. Ему всего 41 год, у него замечательная биография, он прошёл путь от бухгалтера в сельской администрации до руководителя Елизовского района. И сейчас его откровенно подставляют под удар. С чем ему придётся столкнуться в случае назначения?

Социологические опросы показывают, что люди на Камчатке чувствуют себя оторванными от материка. Они были бы рады переехать в другой регион, — да денег нет. Тревожность относительно будущего своих детей входит в тройку факторов, влияющих на социальное самочувствие камчадалов. А рост цен и экологическая безопасность формируют топ-5 проблем местных жителей.

В итоге получится так, что сам Василевский в депрессии на Камчатке не виноват, а ответственность за подобные «достижения» повесят на него. И, учитывая положение дел в регионе, ему бы лучше оставаться руководителем Елизово, а не ввязываться в сомнительные манёвры Илюхина.