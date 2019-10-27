Киев, , 23:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, в титрах которого сообщается о том, что с территории населенного пункта Золотое Луганской области вывезено все незаконное оружие. Видео размещено на официальной странице главы государства в социальной сети Facebook.

У вертолета Facebook@zelenskiy95

На видеоролике, кроме рассказа о двухдневном пребывании президента в Золотое, зафиксирована также встреча Зеленского с одним из добровольцев военной группировки националистов в этом населенном пункте, где находится зона разведения войск на Донбассе. Во время разговора президент Украины на повышенных тонах просит вывезти оружие, несмотря на заверения его оппонента, что такового у них не имеется, показывая вывернутые карманы.

«Ты хочешь, чтобы я зашел в дом и показал где? Я просто вам сказал, вывезите оружие, пацаны», — потребовал Зеленский.

Кроме этого, финальные кадры видеозаписи снабжены титрами, согласно тексту которых «МВД Украины располагает информацией, что 27 октября незаконное оружие, находившееся в распоряжении противников акции разведения войск, было вывезено из Золотого».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 27 октября, в видеообращении лидер националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Белецкий пригрозил ввести в Донбасс десятки тысяч бойцов, в том случае, если глава Украины не изменит своего решения по отводу войск из ряда населенных пунктов Донбасса

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