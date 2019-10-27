Москва, 27 октября 2019, 22:48 — REGNUM В шоу «Вечерний Ургант» попала новость про нижегородских депутатов, которые разрешили себе летать бизнес-классом. Однако осуждать чиновников Иван Ургант не стал, ограничившись легким каламбуром.
«Городская дума Нижнего Новгорода приняла положение… сидя, по которому депутаты смогут компенсировать из бюджетных средств расходы на покупку авиа‑ и железнодорожных билетов бизнес-класса», — рассказал всей стране телеведущий.
Он напомнил, что против данной инициативы проголосовали лишь двое народных избранников.
«Это новые депутаты нижегородской думы Юрий Альтруистов и Виталий Блаженный», — предположил Ургант.
Как сообщало ИА REGNUM, положение о компенсации командировочных расходов гордума приняла 23 октября. В число подлежащих возмещение трат вошли железнодорожные билеты в вагоне класса «СВ» и авиаперелёты по тарифу бизнес-класса. Кроме того, планируется возмещать расходы по найму жилья, но стоимость его должна соответствовать цене однокомнатного номера, расходы на оформление въездной визы, а в случае участия в мероприятиях будут компенсироваться регистрационные взносы. Депутаты, работающие на постоянной основе, будут получать еще 700 рублей в день в качестве суточных. Сумма расходов всех депутатов, подлежащая компенсации, не должна превышать 1 млн рублей в год.
Позднее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов решил наложить вето на принятый проект положения. По мнению Панова, решение депутатов «не соответствует времени и приоритетам бюджетных расходов города».
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