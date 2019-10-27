Москва, , 22:48 — REGNUM В шоу «Вечерний Ургант» попала новость про нижегородских депутатов, которые разрешили себе летать бизнес-классом. Однако осуждать чиновников Иван Ургант не стал, ограничившись легким каламбуром.

Городская дума Нижнего Новгорода Jane Gulneva

«Городская дума Нижнего Новгорода приняла положение… сидя, по которому депутаты смогут компенсировать из бюджетных средств расходы на покупку авиа‑ и железнодорожных билетов бизнес-класса», — рассказал всей стране телеведущий.

Он напомнил, что против данной инициативы проголосовали лишь двое народных избранников.

«Это новые депутаты нижегородской думы Юрий Альтруистов и Виталий Блаженный», — предположил Ургант.

Как сообщало ИА REGNUM, положение о компенсации командировочных расходов гордума приняла 23 октября. В число подлежащих возмещение трат вошли железнодорожные билеты в вагоне класса «СВ» и авиаперелёты по тарифу бизнес-класса. Кроме того, планируется возмещать расходы по найму жилья, но стоимость его должна соответствовать цене однокомнатного номера, расходы на оформление въездной визы, а в случае участия в мероприятиях будут компенсироваться регистрационные взносы. Депутаты, работающие на постоянной основе, будут получать еще 700 рублей в день в качестве суточных. Сумма расходов всех депутатов, подлежащая компенсации, не должна превышать 1 млн рублей в год.

Позднее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов решил наложить вето на принятый проект положения. По мнению Панова, решение депутатов «не соответствует времени и приоритетам бюджетных расходов города».

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