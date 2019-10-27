27 октября 2019 | Время чтения 2 мин

Уместно сравнить уровень террористической деятельности на территории РФ до начала российских военных операций на территории Сирии и — после. Мы также можем говорить в целом о снижении уровня террористического душегубства.

Авигдор Эскин, , 22:37 — REGNUM Сегодня был обезглавлен главный дракон исламистского терроризма. Мудрствующие скептики разносят через мировые телеканалы суесловные тирады о малозначимости ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Дескать, придет другой на смену. Да и идея бесовщины под прикрытием религии будет и впредь завлекать.

Караваджо. Юдифь и Олоферн

Однако истина на этот раз куда ближе к исполненному президентом Трампом триумфальному представлению, нежели к окисленной интонации телевопросчиков. Исламистский терроризм живет символами и занимается их внедрением в массовое сознание. Сам феномен терроризма неразрывно связан с запугиванием масс людей активной группой, способной на демонстративные акты насилия. Акты душегубства всегда носят у них символический характер при широчайшем медийном освещении. Террористы пытаются демонстрировать победоносное шествие их идей по миру посредством кровопролития и запугивания людей.

Гибель главаря не обязательно влечет за собой конец всей кровавой команде. Но если этим увенчались операции в Ираке и в Сирии, лишившие бесноватых захваченных ими территорий, то мы можем говорить о сокрушении ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А если прибавить к этому потерю нефтяных угодий и череду поражений, вынудивших почти всех боевиков уйти в подполье, то триумфальная атмосфера может быть правильной реакцией на произошедшее.

Ежели кто сомневается, пусть изучит историю Аль Каеды (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Гибель Бин Ладена стала невосполнимой потерей для террористов. Это скопище головорезов не полностью сошло со сцены, но превратилось в разрозненные клочья. Они присутствуют в разных формах в различных мусульманских странах, но уже не как слаженная армия под командованием харизматичного лидера. Такая же судьба ждет обезглавленные орды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Разумеется, огонь исламистского терроризма может снова «превратиться в пламя». Мы помним, как на Ближнем Востоке произрастали и умножались террористические исчадия ада одно за другим и одного из другого. Было время, когда арабские террористы преимущественно не были исламистами. Примером тому может служить Организация Освобождения Палестины со всеми ее ответвлениями. С ней вступили в кровавую конкуренцию различные порождения запрещенной в России организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с разновидностями «джихада». Эту динамику следует изучить и осмыслить.

Но при должных и последовательных усилиях апостолы кровавой силы оказываются бессильны.

В этом контексте уместно сравнить уровень террористической деятельности на территории РФ до начала российских военных операций на территории Сирии и — после. Мы также можем говорить в целом о снижении уровня террористического душегубства.

Уместно вспомнить, как некоторые скептики возвещали России ливень терактов вслед за началом военных операций в Сирии. Сегодня мы знаем, что на деле вышло все ровно наоборот.

Ликвидация Багдади — это также громадный успех Дональда Трампа. Эта блистательная военная операция зачтется ему в полном перевесе в сравнении с теми аспектами его ближневосточной политики, которые подвергались в последнее время суровой критике.

И следует непременно подчеркнуть, что в успешной войне против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) роль России была громадна. Результаты этой борьбы мы видим не только в снижении кривой терактов в РФ, но и в росте авторитета Москвы на всем Ближнем Востоке.