* запрещённая в России организация

Москва, , 21:46 — REGNUM Депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская отметила, что украинское правительство начинает понимать, что военные группировки, действующие в ДНР и ЛНР, неуправляемы. Об этом 27 октября она сообщила на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Гражданская война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хорошо, что <…> Зеленский теперь убедился в неуправляемости своих военных группировок и увидел противника в лицо. Кажется, это не совсем Россия», — написала парламентарий.

Поклонская подчеркнула, что невозможно «даже в страшном сне» представить, что в таком тоне могут разговаривать вооруженные подразделения с президентом в России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 27 октября лидер националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Белецкий пригрозил ввести в Донбасс десятки тысяч бойцов. Это заявление последовало после приезда президента Украины Владимира Зеленского на позиции батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 26 октября в Золотое, чтобы убедить террористов в необходимости прекращения войны и отводе войск из ряда населенных пунктов Донбасса.

«Азов"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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