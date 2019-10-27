Вашингтон, , 21:05 — REGNUM Известный финансист Джордж Сорос назвал лучшего, с его точки зрения, кандидата на должность президента Соединенных Штатов, об этом 25 октября сообщает The New York Times.

Элизабет Уоррен Elizabeth Warren

«Я не встаю на чью-либо сторону публично, но я уверен, что она наиболее квалифицированный кандидат на пост президента», — отметил Сорос имея ввиду члена Демократической партии Элизабет Уоррен.

Кроме того, миллиардер добавил, что полностью разделяет взгляды названного им политика в сфере налогообложения богатых.

Также глава фонда «Открытое общество» подчеркнул, что страна устала от националистических тенденций, и история движется в неправильном направлении, поэтому нужно направление изменить.

Напомним, рейтинг Элизабет Уоррен, претендующей на то, чтобы стать кандидатом на пост президента США от Демократической партии, продолжает расти на фоне падения популярности другого кандидата Джо Байдена.

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