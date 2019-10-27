Москва, 27 октября 2019, 20:01 — REGNUM Гражданка России Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы, заявила, что Соединенные Штаты не являются правовым государством, об этом 27 октября сообщает издание Sputnik.
«Как говорится, был бы человек, а статью найдем. И применимо это в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным Соединенным Штатам», — подчеркнула Бутина в интервью изданию.
Женщина отметила, что была уверена в том, что в США не могут предъявить обвинения невиновному. Она раскаялась в своей наивности и назвала все обвинения в свой адрес абсурдом.
Напомним, Мария Бутина была арестована в июле 2018 года по обвинению в шпионаже и попытке влиять на американскую политику. Позднее ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью незаконной работы на правительство России.
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