Москва, , 20:01 — REGNUM Гражданка России Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы, заявила, что Соединенные Штаты не являются правовым государством, об этом 27 октября сообщает издание Sputnik.

Мария Бутина Pavel Starikov

«Как говорится, был бы человек, а статью найдем. И применимо это в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным Соединенным Штатам», — подчеркнула Бутина в интервью изданию.

Женщина отметила, что была уверена в том, что в США не могут предъявить обвинения невиновному. Она раскаялась в своей наивности и назвала все обвинения в свой адрес абсурдом.

Напомним, Мария Бутина была арестована в июле 2018 года по обвинению в шпионаже и попытке влиять на американскую политику. Позднее ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью незаконной работы на правительство России.

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