Москва, , 19:56 — REGNUM В Госдуме осудили намерение США выйти из Соглашения об открытом небе, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

«Намерение США выйти из Соглашения об открытом небе станет очередной брешью в системе коллективной безопасности. Американский демарш можно объяснить только отсутствием ответственности, а также попыткой скрыть производство и испытание новых видов вооружений», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Россия не оставит без внимания новые обстоятельства, «будет учитывать этот аспект и корректировать свои действия в выстраивании системы национальной безопасности», отметил парламентарий.

«Выходом из Соглашения Вашингтон провоцирует напряжённость и разрушает остатки доверия. Этот шаг США затронет не только российско-американские отношения, но и другие страны. Односторонний выход США из Соглашения по открытому небу превратит воздушное пространство от Аляски до Курил в зону нестабильности», — заявил он.

Президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из Договора по открытому небу. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.