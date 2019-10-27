Дамаск, , 18:59 — REGNUM Вооруженные силы Сирии вышли на границу с Турцией на северо-востоке страны, неподалеку от города Рас-эль-Айн, об этом 27 октября сообщает сирийское агентство SANA.

Как отмечает издание, сирийская армия заняла десятки населенных пунктов на границе, в том числе Аль-Кисру и Талль-Зияб.

Подобное стало возможно благодаря согласию Демократических сил Сирии, состоящих преимущественно из курдских повстанцев, которые в условиях турецкой агрессии приняли решения пойти на соглашение с Дамаском.

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Сочи. Результатом диалога стало соглашение о прекращении операции на севере Сирии.

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