Элиста, , 18:32 — REGNUM На площади Победы в Парке «Дружба» в Элисте прошел несанкционированный митинг, в котором приняло участие около 650 человек, передает РИА Калмыкия.

По данным МВД республики, самих участников митинга было не более 500 человек. Кроме того, на площади присутствовали представители правоохранительных органов и посетители детских аттракционов парка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Элисты отказала организаторам митинга за отставку с поста исполняющего обязанности главы администрации города Дмитрия Трапезникова в его согласовании на 27 октября и предложила перенести акцию на другой день. Организаторы не согласились и обжаловали решение администрации в суде.

В пятницу, 25 октября Верховный суд Калмыкии признал незаконным решение городского суда Элисты о признании незаконным отказа в согласовании проведения публичного мероприятия 27 октября, сообщила пресс-служба Верховного суда РК.

В воскресенье, 27 октября, собравшиеся проигнорировали предупреждения администрации города и представителей правоохранительных органов о том, что митинг не санкционирован.

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