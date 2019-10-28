Буэнос-Айрес, , 08:26 — REGNUM Кандидат в вице-президенты Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер публично почтила память своего покойного супруга, бывшего президента Нестора Киршнера (2003−2007), скончавшегося ровно 9 лет назад, 27 октября 2010 года. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Навсегда в сердцах аргентинцев и аргентинок», — написала Фернандес де Киршнер на своей странице в Twitter, прикрепив к записи два фото покойного мужа в окружении многочисленных сторонников.

В день годовщины смерти экс-главы государства, совпавший с проведением президентских выборов, миллионы сторонников Киршнера и левых перонистов в целом запустили интернет-кампанию в память о бывшем президенте #Nestorvive (исп. «Нестор жив»).

Кристина Фернандес де Киршнер сама находилась в должности президента Аргентины в 2007—2015 годах. На президентских выборах 27 октября она выступает в качестве кандидата в вице-президенты в паре с кандидатом в президенты Альберто Фернандеса от левоцентристской коалиции «Фронт для всех».