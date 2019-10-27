Дамаск, , 17:52 — REGNUM Власти Сирии готовы оказать поддержку курдским ополченцам в процессе интеграции в мирное сирийское общество, об этом 27 октября говорится в заявлении министерства иностранных дел Сирии.

«Сирия примет в объятия своих сынов, окажет им необходимую помощь, чтобы они смогли включиться в мирную жизнь сирийского общества», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

В заявлении также приветствуется решение Демократических сил Сирии исполнять соглашение, достигнутое в конце октября 2019 года о выводе своих частей из так называемой зоны безопасности в 30 км от сирийско-турецкой границы.

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган провели в Сочи переговоры, в результате чего было достигнуто соглашение об урегулировании конфликта на севере Сирии.

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