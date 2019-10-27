* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 17:54 — REGNUM Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что Россия не располагает достоверными данными об операции, проведенной вооруженными силами США, по ликвидации лидера «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом 27 октября сообщает RT.

«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади», — заявил Конашенков.

Он также отметил, что вызывает сомнение и тот факт, что наблюдается увеличение числа государств и участников спецоперации, которые зачастую дают крайне противоречивые сведения.

Кроме этого, согласно данным российского ведомства, в течение последних суток, в том числе и 26 октября, удары авиации США или коалиции с воздуха не производились по зоне деэскалации «Идлиб».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. В завершении обращения Трамп поблагодарил Сирию, Россию, Ирак, Турцию, а также сирийских курдов за то, что они сыграли свою положительную роль в уничтожении лидера террористической группировки.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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