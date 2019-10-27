27 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Во-первых, потому, что Украина – это «зеркальное отражение Сирии». И, во-вторых, потому что это уже идет в какой-то «скрытой форме» и президент Зеленский уже столкнулся

Андрей Ганжа, , 17:47 — REGNUM «Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой» http://kremlin.ru/supplement/5452, подписанный Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным 22 октября в Сочи, сразу стал «зоной вопросов». В частности:

над какой территорией теперь турки планируют установить свой контроль: на 32 километра вглубь и вдоль всей сиро-турецкой пограничной линии на Левобережье Евфрата? Или только в районах Телль Абъяда и Рас-эль-Айна, занятых турками и их сирийским прокси на момент подписания Меморандума?

на какой территории Анкара теперь планирует расселять свыше миллиона «сирийских беженцев»? На 15 тысячах км 2 , запланированных к захвату в начале операции? Или в том регионе, который захвачен сейчас (полторы тысячи «квадратов»)?

, запланированных к захвату в начале операции? Или в том регионе, который захвачен сейчас (полторы тысячи «квадратов»)? из «зоны расселения» будут выведены только отряды курдской народной самообороны YPG или депортировано все курдское население? Или Меморандум закладывает базу будущего этноконфессионального конфликта между курдами и «заходящими» в район их исторического расселения сирийцами-радикалами? Что в данном случае является синонимом «резни»…

И таких вопросов много, что даже подводит к сомнению: а является ли Меморандум «документом, предназначенным к исполнению»?

И в обильном количестве проблемных моментов Меморандума есть один, который должен очень напрячь Украину. Ведь Украина и ее кризис — это «зеркальное отображение» сирийской проблемы. В Сирии Россия поддерживает легитимное правительство республики (Башара Асада) против, в том числе, сепаратистов (курдов), поддерживаемых до недавнего времени США. В Украине — то же самое, только наоборот: США поддерживают легитимное правительство против опекаемых РФ инсургентов из ЛДНР. И только это должно заставить украинцев внимательно наблюдать за сирийскими процессами. Потому что любое платье, скроенное на Евфрате неизбежно будет примеряться и на украинскую фигурку. И даже нынешний Меморандум не исключает вопроса: а не является ли он видимой частью большого пакетного соглашения, в который включен и украинский, как сейчас модно говорить, «кейс».

Потому что похоже, что Меморандум меняет модель политических процессов в Евразии. В сочинском Бочаровом ручье был создан прецедент, на который медиа обратили незаслуженно малое внимание.

Еще до недавнего времени обязательной мантрой всех политических переговоров по конфликтным регионам была «защита интересов страдающей страны», будь то Сирия, Украина или Венесуэла. Что, кстати, делало обязательным присутствие представителей таких стран на всех видах переговоров.

Но вот сообщение китайского информационного канала CGTN от 23 октября, 6 часов утра: «Владимир Путин проинформировал Башара Асада по телефону о положениях меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, президент России подчеркнул, что в итоге главной задачей является восстановление территориальной целостности Сирии и продолжение совместных усилий на политическом треке, включая работу в рамках Конституционного комитета. Песков также сообщил, что Асад выразил поддержку принятых решений и заявил о своей полной поддержке результатов работы».

Китайцы — знатоки протокола, церемоний и политической деликатности с тысячелетней историей. И в данном сообщении они, как мне кажется, деликатно сообщили, что Асад не только не участвовал в переговорах, но даже не знал о полном содержании Меморандума.

Хотя, если отбросить все дипломатические молитвы и реверансы, содержание очень простое: Анкара взяла под контроль часть суверенной территории Сирии. И судя по истории Турции, как уже давней (Хатайский эпизод 1939 года, Кипрский кризис 1974 года), так и «вчерашнего дня» (вторжение на сирийское правобережье Евфрата в 2016 году, вторжение в Африн в 2018-м) отдавать «взятое под контроль» турки не умеют.

В итоге Асад согласился со всеми предложениями Путина и Эрдогана? Но разве у него был какой-то другой выход? Но, по сути, Башара «вывели за скобки», поставив перед фактом пусть локального, но раздела территории его страны. Сирийскому президенту остается утешаться тем, что точно также «за скобки» вывели еще авторитетные, но уже бессмысленные международные организации-посредники — ООЕ, ОБСЕ и прочие МВФ.

Зато явно учтены интересы США. Судя по тому, с какой безмятежностью Дональд Трамп заявил в своем Обращении к гражданам США, что ««небольшое количество американских солдат останется в районе, где у них есть нефть. И мы будем защищать это, и мы будем решать, что мы будем делать с этим в будущем». И это совсем неплохой куш — как минимум, 17 нефтяных месторождений на левом берегу Евфрата между Дейр-эз-Зором и Абу-Камалем. На следующий день в своей Твиттер-записи Трамп, в отношении сирийских месторождений, использовал выражение «tookt hem» — взяли их, отняли их, захватили их. Но похож ли Трамп на человека, который в состоянии добровольно отдать «взятое», «отнятое» или «захваченное»?

И если такое «выведение за скобки» — это не разовый, случайный эпизод, а принимаемая политическая метода, то следующей ее жертвой станет Украина. Во-первых, потому, что Украина — это «зеркальное отражение Сирии». И, во-вторых, потому что это уже идет в какой-то «скрытой форме» и президент Зеленский уже столкнулся: дружеское похлопывание по плечу и никакого политического понимания со стороны, например, Эммануэля Макрона.

Но пока, во всяком случае — пока, «все об Украине» идет «в присутствии Украины». Как недавно было и в отношении Сирии…