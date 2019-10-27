Вашингтон, 27 октября 2019, 17:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп планирует выйти из договора по открытому небу, об этом 27 октября сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Данную информацию представители администрации президента комментировать не стали, однако источник издания подчеркнул, что обсуждение данного вопроса продолжается.
«С этим президентом все возможно», — отметил источник, имея ввиду непредсказуемость и радикальность Трампа в некоторых вопросах.
Напомним, международный договор по открытом небу был подписан в 1992 году, он позволяет странам его ратифицировавшим свободные полеты невооруженных разведывательных аппаратов над воздушным пространством других подписантов договора.
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