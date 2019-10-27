Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп планирует выйти из договора по открытому небу, об этом 27 октября сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

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Данную информацию представители администрации президента комментировать не стали, однако источник издания подчеркнул, что обсуждение данного вопроса продолжается.

«С этим президентом все возможно», — отметил источник, имея ввиду непредсказуемость и радикальность Трампа в некоторых вопросах.

Напомним, международный договор по открытом небу был подписан в 1992 году, он позволяет странам его ратифицировавшим свободные полеты невооруженных разведывательных аппаратов над воздушным пространством других подписантов договора.

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