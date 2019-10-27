Дамаск, , 16:25 — REGNUM В сети интернет появилась видеозапись с места возможной ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Напомним, что сегодня в американских СМИ появилась информация о том, спецназ США штурмом взял дом в деревни Бариша в сирийской провинции Идлиб, в котором якобы скрывался аль-Багдади с тремя своими женами, одним несовершеннолетним и еще двумя мужчинами. Все они погибли.

По дому, где скрывался аль-Багдади, был нанесен удар американской авиацией.

https://twitter.com/mohmad_rasheed/status/1188324859434151936