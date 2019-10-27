Анкара, , 16:18 — REGNUM Власти Турции выразили обеспокоенность применением силы со стороны правоохранительных органов Ирака против манифестантов, об этом 27 октября сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о применении несоразмерного насилия в отношении протестующих в Багдаде и южных провинциях страны», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

Власти страны призвали официальный Багдад в срочном порядке выполнить требования манифестантов, чтобы восстановить в стране мир и стабильность.

Напомним, акции протеста в Ираке продолжаются несколько недель. Демонстранты требуют создание рабочих мест, искоренения коррупции. В ходе акций протеста за последние дни погибли по меньшей мере 63 человека, более 2 тыс. 500 человек пострадали.

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