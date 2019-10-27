Тегеран, , 16:21 — REGNUM Член комитета по здравоохранению в парламенте Ирана Абольфазл Соруш заявил, что санкции США не оказали никакого влияния на систему здравоохранения страны, об этом 27 октября сообщает агентство Mehr.

«В стране достаточно медикаментов, поэтому гражданам не о чем беспокоиться», — подчеркнул политик, добавив, что у страны нет проблем с импортом необходимых лекарств.

Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции, которые коснулись в том числе и невоенных отраслей страны. Тем не менее, давление со стороны Вашингтона не возымело последствий — политическая стабильность в государстве сохраняется.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти ИРИ обвинили Организацию моджахедов иранского народа во лжи