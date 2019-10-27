Киев, , 16:07 — REGNUM 25 октября заместитель Министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял делегацию Европейской комиссии за демократию через право. Об этом 26 октября сообщается в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В МИД сообщили, что комиссия прибыла на Украину, чтоб изучить внедрение закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

По словам Боднара, которые передает пресс-служба украинского МИД, принятие закона об украинском языке «обуславливается фактором безопасности в условиях продолжающейся российской агрессии против Украины».

Киев гарантирует защиту прав национальных меньшинств и считает, что закон о языке расширит «возможности для национальных меньшинств играть важную роль в украинском обществе».

В ведомстве также отметили, что результат деятельности комиссии должен отобразиться в соответствующем выводе.

ИА REGNUM напоминает, ранее вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, обращаясь к венграм Закарпатья подчеркивал, что не будет больше так, как было до принятия закона об украинизации образования.

Вице-премьер по евроинтеграции — венграм Закарпатья: Как раньше — не будет