Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Стали известны подробности ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Напомним, что сегодня, 27 октября, американские СМИ сообщили, что аль-Багдади был ликвидирован американскими войсками.

По данным источников в Пентагоне, аль-Багдади был ликвидирован в сирийской провинции Идлиб, большую часть которой контролируют различные террористические группировки, находящиеся под контролем турецких спецслужб. То есть фактически аль-Багдади скрывался на территории, которую так или иначе контролирует Анкара.

Утверждается, что разведывательная работа по выявлению аль-Багдади шла около пяти месяцев. Какие именно силы были задействованы в ней сказать трудно, но представители Турции и Ирака уже заявили, что их спецслужбы участвовали в этой операции. Также представители курдов утверждают, что их силы также были задействованы в поиске и ликвидации аль-Багдади.

Американцы заявляют, что аль-Багдади находился в частном жилом доме, который американскому спецназу «Дельта» пришлось штурмовать в течение трех часов. До аль-Багдади американские спецназовцы не добрались — он использовать пояс смертника. Его останки на данный момент не идентифицированы. При штурме дома также были убиты три женщины и один ребенок. Это предполагаемые жены аль-Багдади. Вместе с аль-Багдади погибли еще двое мужчин.

Когда бой завершился, по дому аль-Багдади был нанесен авиаудар американской авиацией, который поднялась в воздух со своих баз в Иордании. Дом был полностью уничтожен.