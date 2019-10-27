Анкара, , 15:53 — REGNUM Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, в результате чего были «нейтрализованы» шестеро повстанцев, об этом 27 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация прошла в регионах Зап и Кандиль. Ранее, в этот же день на севере страны были «нейтрализованы» четверо курдских ополченцев из РПК.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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