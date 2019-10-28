Скопье, , 08:28 — REGNUM 27 октября премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев прокомментировал сообщения о подготовке «европейской экономической зоны» на Балканах.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, македонский премьер заявил, что всякая альтернатива вступлению в ЕС неприемлема для его страны.

«Наше место в ЕС и мы не примем никакого другого предложения. Весь мир говорит о нас и о том, что мы сделали (речь идет о заключении Преспанского соглашения. Македония поступилась национальной гордостью для разрешения конфликта с Грецией, что было сделано в первую очередь ради вступления в НАТО и ЕС (прим. переводчика). Мы выполнили свои обязательства и заслужили начала переговоров. Мы хотим того, что мы заслужили, и не желаем ничего другого. Мы не принимаем других альтернатив, пактов, партнерств, экономических проект. Мы за полное вступление в ЕС», — заявил Зоран Заев.

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