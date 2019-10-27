Кабул, , 15:47 — REGNUM Власти Афганистана вновь отложили объявление предварительных результатов президентских выборов, об этом 27 октября сообщает Al Arabia.

По словам главы национальной избирательной комиссии страны Хава Алама Нуристани, результаты будут известны 14 ноября 2019 года.

Напомним, президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября, они прошли в условиях террористической угрозы со стороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Публикация итогов голосования не раз откладывалась. Официальной причиной задержки стали технические трудности — сложность доставки бюллетеней из провинций в столицу государства.

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