Приштина, , 08:25 — REGNUM Будущий премьер Косово, глава партии «Движение за самоопределение», получившей большинство голосов на парламентских выборах 6 октября в Косово, Альбин Курти призвал президента Хашима Тачи подать в отставку.

Хашим Тачи Kai Mörk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти заявил, что «Тачи хорошо сделает, если подаст в отставку, поскольку народ проголосовал за перемены».

Политик рассказал, что хотя раньше он не встречался с Тачи, такая встреча состоится, и, по его словам, «это будет очень хорошая встреча для Косово».

При этом Курти высказался против идеи о создании «Малого Шенгена» на Балканах, поскольку он видит в ней проект создания Сербией «Четвертой Югославии».

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