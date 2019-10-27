, 15:45 — REGNUM Вооруженные силы Афганистана при поддержке американской авиации ликвидировали свыше 80 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 27 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперации по уничтожению террористов прошли сразу в нескольких провинциях страны. о потерях со стороны военных не сообщается.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.