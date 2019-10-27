Дамаск, , 15:13 — REGNUM Ликвидация террориста может быть вызвана опасениями перед его возможным захватом сирийским правительственными силами, в руках которых «халиф» мог бы стать нежелательным свидетелем. Так сообщение о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу-Бакра аль-Багдади прокомментироваладепутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина.

«Кому-то было нужно, чтобы он умер раньше, чем сирийская армия войдёт в Идлиб», — отметила депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спецназ США якобы уничтожил одного из лидеров мирового терроризма — Абу-Бакра аль-Багдади.

Отметим, что сообщение Пентагона об уничтожении аль-Багдади является уже как минимум десятым.