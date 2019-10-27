27 октября 2019 | Время чтения 6 мин

Ещё бы: ведь иностранные инвесторы, в отличие от наших, не привыкли к бесконечным встряскам — им нужны стабильность и гарантии!

Галина Смирнова, , 15:11 — REGNUM Российские власти продолжают работу над новым законодательством о защите инвестиций, сообщил Дмитрий Медведев иностранным инвесторам в ходе заседания консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). Кроме того, премьер-министр заявил, что за долгие годы не произошло ослабления интереса к России и даже после введения санкций объём инвестиций по линии КСИИ продолжал расти — за последние 5 лет увеличившись на 50%.

Флаг иностранных инвесторов в России

«Почувствуйте разницу и зависимость между различными формами давления на Россию и инвестированием», — подчеркнул Медведев.

Давайте почувствуем эту самую разницу.

Еще летом этого года мы рассказывали об исследовании, проведенном аудиторско-консалтинговой сетью EY, представленном на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В документе говорилось о том, что в рейтинге стран, наиболее активно инвестирующих в Россию, впервые с 2013 года первое место заняли Соединенные Штаты Америки. Подчеркнем, санкционное давление США на Россию, как раз и стало нарастать с 2013-го года. То есть налицо факт того, что США внедряет санкции для захвата собственности в России, а Дмитрий Медведев, судя по его пламенным речам, и рад данному обстоятельству, говоря о том, что несмотря не сложности в стране и противоречивых отношений с США наблюдается рост инвестиций.

Да, наблюдается, только вопрос — каких и во что?

Так вот, тогда на форуме сей доклад позволил нам понять, что ЦБ скрывает от нас факт роста инвестиций из США. Правда, тогда — после публикаций в СМИ, ведомство объясняло, что вести речь о сокрытии данных фактов неправильно, так как все дело в механизмах учета инвестиций, которые априори различаются с зарубежными исследованиями. Подобное заявление кажется странным, так как ЦБ старается строго следовать инструкциям МВФ по формированию сбора статистических данных по единым для всех стран — участниц ВТО, международным стандартам.

Центральный банк Российской Федерации Picasaweb.google.com

И вот на днях издание РБК сообщило со ссылкой на исследование EY о том, что компании из США инвестировали в Россию в 5 раз больше азиатских и вдвое европейских по итогам 2018 года, тогда как доля китайских компаний за 11 лет составила всего 3% общего объема инвестиций.

Каждая из американских компаний вложила в среднем около 224 млн. долларов, а европейская — порядка 90 млн. долларов. Эти данные нельзя назвать полными, потому как авторы исследования сравнивали страны по средней сумме российских инвестиций на компанию, в силу того, что не все инвесторы согласились раскрывать объемы своего финансирования.

Самое интересное, что невозможно сказать, куда именно инвестируют американские компании. Велика вероятность того, что их инвестиции приходятся всего лишь на действующие в России компании и предприятия. То есть по сути компании США не утруждают себя созданием новых проектов в России, что может больше характеризовать эти действия, как передел бизнеса.

Так, например, по данным исследования, участие капитала США в инвестиционных проектах невелика — 16%. Видимо, их особо не прельщают, созданные правительством РФ, условия по минимизации налогов. Куда проще вложить в более понятный действующий бизнес. Правда, в 2018 году американцы увеличили число проектов с 19-ти до 33-х. Судя по результатам опроса 95 иностранных компаний, работающих во всех секторах экономики России, их средняя выручка составила 745 млн. рублей в 2018 году, а у 53-х компаний, собственно, входящих в состав КСИИ — свыше 1 млрд.долларов. При этом средняя численность в таких компаниях составляет всего 3 тысячи сотрудников. Вот и почувствуйте разницу даже здесь — между выручкой всех опрошенных респондентов и членов команды консультативного совета!

Еще что примечательно — судя по тому, что американцам удается получать прибыль со своих инвестиций, то их вложения, очевидно, приходятся на сферы, которые не сильно завязаны на внутренний российский спрос. А выгодны ли нам американские инвестиции? Что об этом сказал бы Алексей Кудрин, если бы посчитал разницу между вложениями, доходами и расходами, поступающими в российский бюджет и стоимостью создания одного рабочего места?

Официальная статистика ЦБ, как мы и говорили, отличается от исследований EY. По данным ЦБ основной источник инвестиций в России находится в Кипре, мол, оттуда текут деньги российского происхождения и составляют они в общем объеме инвестиций — 27%. США же находится в отчете ЦБ аж на 18-м месте. Зато данные ЦБ дают понимание того, куда же все-таки предпочитают инвестировать американцы. Как раз именно среди них большее число экспортеров. То есть наши предположения не далеко расходятся с действительностью — внутренний потребительский спрос абсолютно не волнует американских инвесторов, а значит и рост благосостояния граждан России, лишний раз подтверждая факт того, что все эти рекомендации МВФ по необходимым для спасения России реформам вовсе не имеют под собой благих целей, как это принято нам представлять. Более того, МВФ хотел бы как можно больше развернуть процессы приватизации госпредприятий, ведь это, по сути, готовые успешные холдинги со всей инфраструктурой. И такие компании с госучастием в капитале обретают в России в последние годы все б0льшую мощь и занимают б0льшую долю во всех отраслях экономики страны. И главный финансовый «гардемарин» Антон Силуанов уже готов угождать международным экспертам, а Кудрин его в этом поддерживает. Есть ли место, частному российскому бизнесу, особенно некрупному в таких схемах? Нет! Мелкий успешный бизнес Минфин и ЦБ выталкивают на публичный рынок, рассказывая, как прекрасно привлекать инвестиции на свободном рынке, когда США перекрывает доступ к ним через ЦБ путем санкций, причем закладывая под эти цели субсидии в нацпроекте.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как показывают опросы иностранных бизнесменов — для американских важен диалог с властью. И вот здесь-то можно со всей уверенностью заявить, что этот диалог налажен, иначе как им удалось занять лидирующие позиции по инвестициям и получить компаниям-участникам КСИИ, более значительную выручку от своих вложений, в отличие от остальных иностранных инвесторов?!

Как следует из результатов опроса, проведенного в рамках исследования EY, его респонденты намерены инвестировать в Россию в этом году 6,5 млрд.долларов. Почти половину из них — 44% инвесторы рассчитывают вложить в энергетические и сырьевые проекты. Ну кто бы сомневался!

Между тем, по более ранним данным ЦБ, по итогам 2018 года из России обратно на Кипр ушло на 10,3 млрд. долларов прямых инвестиций больше, чем пришло с Кипра в Россию. По мнению экспертов на данную ситуацию повлияло ужесточение банковских норм и введение системы обмена налоговой информацией. Видимо, российские инвесторы и рады были бы легализоваться в рамках деофшоризации, но опасаются. И не последнюю роль в формировании этого страха играют поклонники США — наш Банк России (ЦБ) и Минфин РФ. То есть ведомства стараются создать фон, на котором мы будем рады инвестициям из США.

Стоит ли ожидать от главы правительства пересмотра инвестиционного законодательства, благоприятствующего именно российским инвесторам? Возможно, но видимо, после того, как все ключевые сферы экономики страны будут захвачены иностранными инвестициями и завершится планируемый к расширению процесс приватизации госпредприятий. Зато премьер анонсировал новое законодательство о защите инвестиций. Ещё бы: ведь иностранные инвесторы, в отличие от наших, не привыкли к бесконечным встряскам — им нужны стабильность и гарантии!