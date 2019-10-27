Багдад, , 15:20 — REGNUM Специальный представитель ООН в Ираке Жанин Хеннис-Плассшерт осудила убийство протестующих в Ираке, об этом 27 октября говорится в соответствующем заявлении.

«Трагично и тревожно наблюдать за насилием, смертями, травмами. За сохранением ограничений в отношении интернета и социальных сетей», — отметила Хеннис-Плассшерт.

Также правозащитник добавила, что в конфликте участвуют вооруженные группировки, которые с одной стороны подрывают стабильность в государстве, с другой — мешают гражданам выражать свой протест.

Напомним, за последние годы в Ираке остро ощущается падение уровня жизни, социальные проблемы, коррупция и серьезный уровень безработицы. Эти и многие другие проблемы приводят к росту напряженности в государстве, выливающейся в акции протеста.