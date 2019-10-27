Киев, , 15:18 — REGNUM На Украине продолжают обсуждать поездку президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое. Прокомментировал это событие 27 сентября на своей странице в социальной сети Facebook и директор «Института развития экономики Украины» Александр Гончаров, заявив, что президент Украины показал, что его беспокоит «скорейшее достижение мира на Донбассе».

Эксперт отметил, что на видео, которое активно сейчас обсуждают в сети интернет, он увидел «смелого и открытого человека, который, несмотря на свой высокий статус Президента страны, решительно вышел за рамки протокола его ранга и просто по-мужски (и даже по-пацански честно) говорил с собеседниками».

Гончаров также обратился с вопросом к той аудитории, представители которой критикуют верховного главнокомандующего за тон его беседы с боевиками со словами «что вам мешало оказаться на его месте?».

«А вот Зеленский личным примером и нестандартно показал, что его по-настоящему беспокоит скорейшее достижение мира на Донбассе», — отметил Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, ранее Зеленский встретился с украинскими боевиками в поселке Золотое. В сети опубликовано видео с этой встречи, на которой президент Украины требует убрать оружие.

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