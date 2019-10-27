Багдад, , 15:15 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди приказал элитным контртеррористическим подразделениям развернуть свои части на улицах Багдада с целью противодействия демонстрантам, об этом 27 октября сообщает Kurdistan24 со ссылкой на источник.

Данное решение было направлено на защиту важных административных зданий, которые могут находиться под угрозой со стороны протестующих.

Как отмечает источник, элитные подразделения наделены всеми необходимыми полномочиями по противодействию нарушителям.

Напомним, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года. Манифестанты требуют искоренения коррупции, создания рабочих мест, а также повышения уровня жизни.

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