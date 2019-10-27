Тегеран, , 15:13 — REGNUM В министерстве иностранных дел Ирана заявили, что внимательно следят за протестными акциями в Ираке, об этом 27 октября агентство IRNA.

«Иран внимательно следит за ситуацией в Ираке», — отметил представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави в комментарии изданию, добавив, что поддерживает требования протестующих.

Напомним, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября. Причиной недовольства манифестантов является падение уровня жизни, коррупция в правительстве, а также отсутствие рабочих мест.

Как отмечают правозащитники, в ходе столкновений с сотрудниками правоохранительных органов в Ираке за последние дни погибли 63 человека, свыше 2 тыс. 500 человек получили ранения различной степени тяжести.

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