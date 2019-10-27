Багдад, , 15:11 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провел переговоры с представителем американской коалиции генерал-лейтенантом Робертом Уайтом, об этом 27 октября сообщает Kurdistan24.

«Генерал Уайт признал важную роль Иракского Курдистана в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в заявлении пресс-службы Барзани.

Также стороны обсудили ситуацию на севере Сирии и сошлись во мнении, что эскалация насилия в указанном регионе создает благоприятную почву для возрождения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, Иракский Курдистан является близким союзником Соединенных Штатов в регионе. Именно Эрбиль стал главным бенефициаром вторжения американских военных в Ирак в 2003 году, обретя широкую автономию в рамках государства.

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