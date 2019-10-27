Исламабад, , 15:27 — REGNUM Власти Пакистана отказали премьер-министр Индии Нарендре Моди совершать полеты через воздушное пространство страны, об этом 27 октября сообщает Al Arabia.

Конфликт между Индией и Пакистаном Иван Шилов © ИА REGNUM

Причиной подобного решения стала продолжающаяся конфронтация между двумя государствами, обострившаяся на фоне ситуации в индийском Кашмире.

По утверждению пакистанской стороны, в штате Джамму и Кашмир продолжается систематическое нарушение прав человека.

За последние несколько недель Исламабад уже трижды отказывал высокопоставленным чиновникам из Индии пересекать воздушное пространства Пакистана.

Напомним, в начале августа 2019 года официальный Нью-Дели принял решение лишить особого статуса штат Джамму и Кашмир — региона, являющегося объектом территориального спора между Индией и Пакистаном.

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