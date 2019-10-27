27 октября 2019 | Время чтения 3 мин

Ливан нестабилен и находится на грани. В стране бушуют массовые акции протеста. Люди требуют отставки правительства и досрочных парламентских выборов. Церкви на стороне демонстрантов. Но готовы ли религиозные деятели взять на себя ответственность, если Ливан рухнет в пучину гражданской войны?

Станислав Стремидловский, , 14:12 — REGNUM Ливан охвачен волнениями. В стране кедров непрерывно идут многолюдные демонстрации. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов. Похоже, что свою роль играет конфессиональный фактор. Или под видом его пытаются провести антииранскую операцию? Ведь выступления против «проиранского» премьера вспыхнули одновременно и в Ираке.

Протест shohen books

«Ливанская буря» заплясала на площадях Бейрута и других поселений, а также автомагистралях страны 17 октября. Митингующие обвиняют власти в коррупции, но конкретным поводом для протестов послужили планы правительства ввести новые налоги. Наконец, люди просто устали не только жить плохо, но и не видеть надежду на позитивные изменения. О поддержке протестующих начали заявлять различные политики и общественные деятели. И практически сразу к ним подключился предстоятель Маронитской католической церкви кардинал Бешар Раи. В момент начала протеста он находился с визитом в Африке. Уже 18 октября кардинал выступил с проповедью в костеле Божией Матери в нигерийском городе Ибадан, в которой решительно одобрил требования демонстрантов. «Ах, сколько раз мы предупреждали, что будет взрыв, — сказал Раи. — Но власти закрыли свои уши, чтобы не слышать». После чего маронитский патриарх прервал свою зарубежную поездку и вернулся в субботу, 19 октября, в Ливан, где по приезду призвал правительство объявить «чрезвычайное положение в экономике» и начать проводить ежедневные консультации, чтобы «предотвратить разрушение государства».

23 октября кардинал выступил от имени глав Церквей и христианских общин, обратившись к правительству Ливана, ливанскому обществу и международному сообществу. Он зачитал заявление, принятое по итогам внеочередного совещания, созванного в Бкерке, штаб-квартире Маронитского патриархата. Христианские общины и Церкви поддерживают «беспрецедентное народное движение», говорилось в нем. Озвученные 21 октября премьер-министром Ливана Саадом Харири ряд уступок были признаны «недостаточными»: «должны быть предусмотрены кадровые перестановки, должно поощряться демократическое и беспристрастное управление, должна быть создана независимая судебная система». Участники совещания в Бкерке призвали ливанского президента Мишеля Ауна немедленно начать консультации с политическими лидерами и религиозными общинами. До тех пор, пока требования не будут удовлетворены, марониты обещают считать акции протеста «законными» и готовы их поддерживать. Что интересно, удовлетворить «справедливые требования» демонстрантов призвали правительство также ливанские сунниты и друзы.

Премьер-министр Ливана Саад Харири U.S. Department of State

Фактически, единственным серьезным игроком, кто защищает действующий кабинет и выступает против создания «хаоса власти» в случае его отставки, остается ориентированное на Тегеран шиитское движение «Хезболла» и его лидер шейх Хасан Насралла. В своем выступлении он подчеркнул невозможность рассмотрения вопроса о досрочных выборах, которых, по замечанию ливанской газеты L'Orient-Le Jour, «шиитская партия теперь, похоже, боится, как чумы, особенно после того, как несколько шиитских районов, составляющих ее народную базу, массово подхватили протесты». Таким образом, «Хезболла» рискует остаться в одиночестве на фоне охвативших Ливан акций неповиновения из-за кризиса, что, по словам предстоятеля Маронитской католической церкви, на этот раз не навязан извне, а создался изнутри. Правда, странным выглядит то, что одновременно с демонстрациями в стране кедров аналогические антиправительственные выступления начались в Ираке, где требуют отставки кабинета Адиля Абдул-Махди, а также, как пишет французская католическая газета La Croix, «против его спонсора, обеспечивающего прямую поддержку — Ирана».

Хасан Насралла

Однако попытки загнать «Хезболлу» в угол создают большой риск того, что в Ливане разразится кровавый межрелигиозный конфликт. Так, обозреватель итальянского католического портала Asia News Пьер Баланян усмотрел в действиях протестующих параллели с «арабской весной», характерные для того эпизода, когда только развязывалась война в Сирии. «Группа, которая, как считается, близка к ливанским вооруженным силам — все это знают, но никто этого не признает — и к странам Персидского залива и Соединенным Штатам, создала контрольно-пропускные пункты, перекрыв улицы и проверяя удостоверения личности, — отмечает журналист. — Это гнусная практика, которая напоминает начало гражданской войны 1975 года, когда людей убивали за религиозную принадлежность, указанную в удостоверениях личности». Если ситуацию не удастся удержать под контролем, если все рухнет и начнутся репрессии из-за того, что у кого-то «неправильная вера», часть ответственности за это будут нести и христианские Церкви в Ливане, включая Маронитскую католическую церковь.