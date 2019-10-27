Анкара, , 14:34 — REGNUM Военнослужащий Турции погиб в результате столкновения с курдскими повстанцами на севере Сирии, об этом 27 октября сообщает Anadolu Ajansi.

По данным турецких военных, смерть солдата наступила близ города Рас-Эль-Айн, где вооруженные силы страны осуществляют спецоперацию против курдских ополченцев.

Также в ходе боя пострадали еще пять военнослужащих, все они были доставлены в госпиталь, где им оказывается необходимая помощь.

Напомним, 9 октября Турция вторглась на территорию Сирии, воспользовавшись вывод американских военных с северных территорий страны. После чего президент России Владимир Путин провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, договорившись об урегулировании конфликта.

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