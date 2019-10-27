Эдуард Лимонов,
27 октября 2019, 13:50 — REGNUM Вот текст обращения к своим жилетам и сочувствующим, распространённого во Франции в эти дни.
Просто и трогательно, не правда ли?
Сбор основной манифестации состоится в Париже в Берси в 12 часов перед метро Bercy, начало движения в 14 часов.
Метро Берси
Abdulla ALRAHOOMI
Манифестация заявлена организацией «Республиканское и гражданское сопротивление». Также по призыву чилийского коллектива «Frente Amplio».
Маршрут движения:
Bercy — бульвар Bercy — бульвар de Reuilly — rue de Picpus — rue Fabre d'Eglantine — площадь de la Nation — авеню Philippe Auguste — бульвар de Menilmontant — бульвар de Belleville — бульвар de la Vilette — площадь du Colonel Fabien. (На этой площади находился и вероятно и сейчас находится бункер Компартии Франции, ЭЛ).
Другая манифестация собирается на Place Sant-Pierre c 11.00. Начало движения в 11.30 — 12.00.
Идут к кладбищу Pere Lachaise через бульвар Republique. В конечный пункт Porte de Montreuil.
Porte de Montreuil
AsatrU dark
(Это всё равно Париж, хотя и записан отдельным городом и имеет своего мэра. Когда мне отказали по настоянию французских спецслужб во французском гражданстве, коммунисты, правившие тогда Монтрой, сделали меня почётным гражданином этого городка. В конце XVIII века там жила семья Пелажи — жены знаменитого маркиза де Сада — прокурор и прокурорша Монтроя).
Другие пункты:
St-Etienne — сбор жилетов в 13.00, начало движения в 14.00. Идут на Place du Peuple.
Пара манифестаций заявлены в Pantin.
Вот рапорт от Yvan Hardoy:
«При великолепной погоде тысячи пришли к 14 часам к месту сбора в Bercy возле Дворца спорта.
Наплыв людей ярко очевиден в сравнении с предыдущими неделями, множество молодёжи. Чилийский коллектив Frente Amplio также присутствует в дефиле, с очень выразительным сопровождением, где песни сменяют лозунги, скандируемые по-испански, волнующими ритмами, исполняемыми всеми видами инструментов (среди них кастрюли!). Чилийская диаспора по всей видимости мобилизовалась по этому поводу. Заметно множество молодых женщин, которые танцуют, сотрясаются с лёгкостью, как в трансе. Эти чилийцы без сомнения вызвали большую лихорадку.
Разведка донесла, что это движение — политическая коалиция, сформированная из левых партий, крайне левых, социально-либеральных, и из граждан, которые желают создать альтернативу традиционной чилийской двухпартийной системе.
Итак, это день слияния с чилийским народом. Вчера около миллиона человек демонстрировали в центре Сантьяго.
Сегодняшняя демонстрация выглядит более скромно, но и она вписывается в происходящее, потому что это Акт L !
Атмосфера динамичная, даже слишком порой, и некоторые участники регулярно призывают замедлить шаги, делать паузы, и sit-in (сидячки), чтобы не прибыть в пункт назначения слишком быстро, цель ведь оккупировать пространство на протяжении всей второй половины дня, чтобы быть возможно более видимыми.
С их стороны, CRS выглядят вполне добродушно и окружают кортеж спокойные, каски в руках, до такой степени, что некоторые из них вдруг подвергаются нажиму агрессивной молодёжи перед самой rue Picpus. Ответ полицейских — ненасильственный, но начиная отсюда, некоторые из них надевают каски и уже не снимают их до самого конца маршрута.
Французская полиция
Kristoffer Trolle
Кортеж идёт, идёт обмен криками между чилийцами, они выглядят не устающими, и «жилетами», эти исполняют свой обычный репертуар.
Среди всякого, известное «К оружию! (дважды), «Мы — жёлтые жилеты!"(дважды), «Мы победим!» (дважды), «К оружию!» (4 раза). Эти кличи были заимствованы у фанатов «Олимпика» в Марселе.
Плюс ещё кусок песни, пришедший издалека: Allarmi siam fascisti! Популярная культура следует своими странными путями.
И во время когда Валентин, организатор, пытается высказать почёт чилийцам, отдавая им почётное место во главе кортежа (задача трудная в таком движении, как жилеты) жилеты заводят «К оружию!» следом за этим — «Мы здесь!» И «Жилеты!», перед тем как «Анти-Антикапитализм!» раздастся под южно-американские ритмы.
На уровне метро Belleville CRS себя позиционирует на несколько минут, встав как плотина, чтобы упорядочить кортеж, как и множество раз до этого, в то время как обстановка в общем-то спокойная. Нетерпеливая молодёжь жилетов хочет двигаться. Алкоголь и различные субстанции играют вне всякого сомнения свою роль в этот момент.
Следует немедленный ответ полиции в виде выстрелов гранатами со слезоточивым газом. Началось, атмосфера накаляется в то самое время как наполняется газом. Все отступили, включая CRS.
Желтые жилеты
Olivier Ortelpa
В это же время манифестанты сооружают баррикаду посередине дороги, сооружая её из металлических заграждений, что вызывает новый залп гранат в этом направлении.
Это уже 18 часов, официальное время заканчивать манифестацию.
Это в первый раз, мне подсказывает память, манифестация не добралась до цели, — площадь Colonel Fabien ещё приблизительно в 500 метрах, но ещё нужно время чтобы их преодолеть. Но правда и то, что следует принять в расчёт множество остановок, вызванных заслонами CRS.
Возбуждённые своими песнями, жилеты пытаются продвинуться, наступая на полицию. Не ожидавшие этого CRS с их стороны вынуждены отступить. Чего они обычно не делают, чтобы не казаться уязвимыми перед многочисленной и решительной толпой.
Таким образом, ещё раз газ, и манифестанты на некоторое время останавливаются, пока воздух становится возможным вдыхать.
Желая по-видимому избежать столкновений, автомобили полиции покидают место в направлении пункта прибытия манифестации, затем заслоны полиции помещаются на расстоянии.
Ночь вот-вот упадёт на город и многие жилеты покидают место, также как и большая часть чилийцев. Остаются возле метро Belleville только несгибаемые и маргиналы, заинтересованные в сгустившейся ситуации.
Предполагая, что манифестация закончилась, полиция, после того как освободила проезжую часть от нескольких протестующих, более или менее мешающих, уезжает в свой черёд. Это значит, что Акт L закончен.
Но вандалы и «зонары» (те кто обитает в зоне, ЭЛ) находившиеся среди манифестантов остались. Констатируя уход, CRS сама собой сгруппировалась: «дикая манифестация» примерно в 200 человек, они пошли к площади Republique. На своём пути они перевернули множество мусорных баков и подожгли их. Это на rue Faubourg du Temple.
Несколько минут спустя CRS возвратились для того, чтобы обезопасить район и позволить пожарным вмешаться.
Эти поджоги отметили завершение дня, поскольку «дикая манифестация» после этого рассыпалась на несколько групп, большая часть из них отрицала участие в этих выходках.
Некоторые группы, так например антифа-люмпен-пролетарии (они никогда не носят жилеты) добрались до площади Республики, где ситуация была, впрочем, спокойная.
В следующую субботу АКТ LI ! «
Я не смог узнать какое количество жилетов вышли сегодня на улицы. На сайте жилетов висит надпись «Перепись запущена!». В прошлом акте, 49-ом, участвовали, сообщают сами жилеты, 11 500 человек по всей Франции.
В городе Лилле, во время манифестации жилетов задержали беременную Аделину Массе, а также парня в инвалидной коляске, некоего Алека.
Уже ближе к 17 часам в центре Лилля, перед Дворцом Изящных Искусств сцепившись вместе, жилеты скандировали: «Власть-убийца!»
В Тулузе мэр города написал жалобу в связи с упоминанием своего имени в опубликованном жилетами «Списке палачей».
Многие сочувствующие жилетам сайты пишут про «конец движения».
Ну что мы можем сделать? Разведём руками. Жаль, если так.