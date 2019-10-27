27 октября 2019 | Время чтения 7 мин

Многие сочувствующие жилетам сайты пишут про «конец движения». Ну что мы можем сделать? Разведём руками. Жаль, если так.

Эдуард Лимонов, , 13:50 — REGNUM Вот текст обращения к своим жилетам и сочувствующим, распространённого во Франции в эти дни.

Жёлтый жилет

Просто и трогательно, не правда ли?

Сбор основной манифестации состоится в Париже в Берси в 12 часов перед метро Bercy, начало движения в 14 часов.

Метро Берси Abdulla ALRAHOOMI

Манифестация заявлена организацией «Республиканское и гражданское сопротивление». Также по призыву чилийского коллектива «Frente Amplio».

Маршрут движения:

Bercy — бульвар Bercy — бульвар de Reuilly — rue de Picpus — rue Fabre d'Eglantine — площадь de la Nation — авеню Philippe Auguste — бульвар de Menilmontant — бульвар de Belleville — бульвар de la Vilette — площадь du Colonel Fabien. (На этой площади находился и вероятно и сейчас находится бункер Компартии Франции, ЭЛ).

Другая манифестация собирается на Place Sant-Pierre c 11.00. Начало движения в 11.30 — 12.00.

Идут к кладбищу Pere Lachaise через бульвар Republique. В конечный пункт Porte de Montreuil.

Porte de Montreuil AsatrU dark

(Это всё равно Париж, хотя и записан отдельным городом и имеет своего мэра. Когда мне отказали по настоянию французских спецслужб во французском гражданстве, коммунисты, правившие тогда Монтрой, сделали меня почётным гражданином этого городка. В конце XVIII века там жила семья Пелажи — жены знаменитого маркиза де Сада — прокурор и прокурорша Монтроя).

Другие пункты:

St-Etienne — сбор жилетов в 13.00, начало движения в 14.00. Идут на Place du Peuple.

Пара манифестаций заявлены в Pantin.

Вот рапорт от Yvan Hardoy:

«При великолепной погоде тысячи пришли к 14 часам к месту сбора в Bercy возле Дворца спорта.

Наплыв людей ярко очевиден в сравнении с предыдущими неделями, множество молодёжи. Чилийский коллектив Frente Amplio также присутствует в дефиле, с очень выразительным сопровождением, где песни сменяют лозунги, скандируемые по-испански, волнующими ритмами, исполняемыми всеми видами инструментов (среди них кастрюли!). Чилийская диаспора по всей видимости мобилизовалась по этому поводу. Заметно множество молодых женщин, которые танцуют, сотрясаются с лёгкостью, как в трансе. Эти чилийцы без сомнения вызвали большую лихорадку.

Разведка донесла, что это движение — политическая коалиция, сформированная из левых партий, крайне левых, социально-либеральных, и из граждан, которые желают создать альтернативу традиционной чилийской двухпартийной системе.

Итак, это день слияния с чилийским народом. Вчера около миллиона человек демонстрировали в центре Сантьяго.

Сегодняшняя демонстрация выглядит более скромно, но и она вписывается в происходящее, потому что это Акт L !

Атмосфера динамичная, даже слишком порой, и некоторые участники регулярно призывают замедлить шаги, делать паузы, и sit-in (сидячки), чтобы не прибыть в пункт назначения слишком быстро, цель ведь оккупировать пространство на протяжении всей второй половины дня, чтобы быть возможно более видимыми.

С их стороны, CRS выглядят вполне добродушно и окружают кортеж спокойные, каски в руках, до такой степени, что некоторые из них вдруг подвергаются нажиму агрессивной молодёжи перед самой rue Picpus. Ответ полицейских — ненасильственный, но начиная отсюда, некоторые из них надевают каски и уже не снимают их до самого конца маршрута.

Французская полиция Kristoffer Trolle

Кортеж идёт, идёт обмен криками между чилийцами, они выглядят не устающими, и «жилетами», эти исполняют свой обычный репертуар.

Среди всякого, известное «К оружию! (дважды), «Мы — жёлтые жилеты!"(дважды), «Мы победим!» (дважды), «К оружию!» (4 раза). Эти кличи были заимствованы у фанатов «Олимпика» в Марселе.

Плюс ещё кусок песни, пришедший издалека: Allarmi siam fascisti! Популярная культура следует своими странными путями.

И во время когда Валентин, организатор, пытается высказать почёт чилийцам, отдавая им почётное место во главе кортежа (задача трудная в таком движении, как жилеты) жилеты заводят «К оружию!» следом за этим — «Мы здесь!» И «Жилеты!», перед тем как «Анти-Антикапитализм!» раздастся под южно-американские ритмы.

На уровне метро Belleville CRS себя позиционирует на несколько минут, встав как плотина, чтобы упорядочить кортеж, как и множество раз до этого, в то время как обстановка в общем-то спокойная. Нетерпеливая молодёжь жилетов хочет двигаться. Алкоголь и различные субстанции играют вне всякого сомнения свою роль в этот момент.

Следует немедленный ответ полиции в виде выстрелов гранатами со слезоточивым газом. Началось, атмосфера накаляется в то самое время как наполняется газом. Все отступили, включая CRS.

Желтые жилеты Olivier Ortelpa

В это же время манифестанты сооружают баррикаду посередине дороги, сооружая её из металлических заграждений, что вызывает новый залп гранат в этом направлении.

Это уже 18 часов, официальное время заканчивать манифестацию.

Это в первый раз, мне подсказывает память, манифестация не добралась до цели, — площадь Colonel Fabien ещё приблизительно в 500 метрах, но ещё нужно время чтобы их преодолеть. Но правда и то, что следует принять в расчёт множество остановок, вызванных заслонами CRS.

Возбуждённые своими песнями, жилеты пытаются продвинуться, наступая на полицию. Не ожидавшие этого CRS с их стороны вынуждены отступить. Чего они обычно не делают, чтобы не казаться уязвимыми перед многочисленной и решительной толпой.

Таким образом, ещё раз газ, и манифестанты на некоторое время останавливаются, пока воздух становится возможным вдыхать.

Желая по-видимому избежать столкновений, автомобили полиции покидают место в направлении пункта прибытия манифестации, затем заслоны полиции помещаются на расстоянии.

Ночь вот-вот упадёт на город и многие жилеты покидают место, также как и большая часть чилийцев. Остаются возле метро Belleville только несгибаемые и маргиналы, заинтересованные в сгустившейся ситуации.

Предполагая, что манифестация закончилась, полиция, после того как освободила проезжую часть от нескольких протестующих, более или менее мешающих, уезжает в свой черёд. Это значит, что Акт L закончен.

Но вандалы и «зонары» (те кто обитает в зоне, ЭЛ) находившиеся среди манифестантов остались. Констатируя уход, CRS сама собой сгруппировалась: «дикая манифестация» примерно в 200 человек, они пошли к площади Republique. На своём пути они перевернули множество мусорных баков и подожгли их. Это на rue Faubourg du Temple.

Несколько минут спустя CRS возвратились для того, чтобы обезопасить район и позволить пожарным вмешаться.

Эти поджоги отметили завершение дня, поскольку «дикая манифестация» после этого рассыпалась на несколько групп, большая часть из них отрицала участие в этих выходках.

Некоторые группы, так например антифа-люмпен-пролетарии (они никогда не носят жилеты) добрались до площади Республики, где ситуация была, впрочем, спокойная.

В следующую субботу АКТ LI ! «

Я не смог узнать какое количество жилетов вышли сегодня на улицы. На сайте жилетов висит надпись «Перепись запущена!». В прошлом акте, 49-ом, участвовали, сообщают сами жилеты, 11 500 человек по всей Франции.

В городе Лилле, во время манифестации жилетов задержали беременную Аделину Массе, а также парня в инвалидной коляске, некоего Алека.

Уже ближе к 17 часам в центре Лилля, перед Дворцом Изящных Искусств сцепившись вместе, жилеты скандировали: «Власть-убийца!»

В Тулузе мэр города написал жалобу в связи с упоминанием своего имени в опубликованном жилетами «Списке палачей».

Многие сочувствующие жилетам сайты пишут про «конец движения».

Ну что мы можем сделать? Разведём руками. Жаль, если так.