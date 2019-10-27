Анкара, , 13:51 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» трех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, об этом 27 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация против курдских проходила при поддержке авиации, в рамках военной кампании «Коготь», начавшейся 27 мая 2019 года. За ее период было обезврежено свыше 400 человек.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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