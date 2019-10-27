27 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Ситуация в Сирии складывается сложная и Анкару толкают на определенные, возможно, даже непродуманные и рискованные действия. В подробном военно-политическом вертепе страна оказывается впервые за всю свою новейшую историю. Кто и как вывел Турцию на такие рубежи – вопрос важный, но уже риторический.

Станислав Тарасов, , 13:04 — REGNUM



Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Обстановка в Сирии заметно изменилась. Еще недавно президент США Дональд Трамп выступал с поддержкой достигнутых в Сочи договоренностей между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявлял о выводе из Сирии в Ирак около тысячи американских военнослужащих. Трамп призывал сирийских соседей взять на себя обеспечение безопасности на Ближнем Востоке и говорил: «Пусть кто-нибудь другой сражается за этот окровавленный песок». Как вдруг последовало заявление о том, что Вашингтон составил план по отправке войск на охрану нефтяных месторождений в восточной части Сирии.

Согласно данным американского издания Newsweek, Белый дом направит половину батальона из состава боевой группы танковой бригады сухопутных войск с 30 танками «Абрамс». Впервые американские танки будут развернуты в Сирии «для защиты месторождения в Дейр-зз-Зоре». По тем же данным, эти высокодоходные нефтяные месторождения охраняются курдскими отрядами Сирийских демократических силы (СДС), однако «существует риск, что они перейдут под контроль ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сирийских правительственных войск или Ирана». «Мы обезопасили нефть, а поэтому небольшое количество американских военнослужащих останется в том районе, где у них есть нефть, — заявил Трамп. — И мы будем ее охранять, а также будем решать, что делать с ней в будущем». На эту ситуацию остро отреагировало министерство обороны России. Но своеобразно.

Оно заявило, что «незаконные вооруженные формирования активно добывали сирийскую нефть на востоке Сирийской Арабской Республики и перевозили ее контрабандой в другие государства под охраной американских военных и ЧВК». Российское военное ведомство опубликовало даже снимки космической разведки, на которых показаны колонны бензовозов с топливом, которые должны покинуть Сирию. Вот только одна незадача: не указывается территория страны, куда ввозится эта нефть и кто является ее потребителем. Зато есть другое. Минобороны России утверждает, что подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией Сэдкаб, созданной при так называемой «Автономной администрации Восточной Сирии». Однако вряд ли самим американцам так уж нужны доходы от такого «бизнеса» — и в этом главная интрига.

Ранее американские СМИ сообщали, что СДС «заключил соглашение о продаже нефти сирийскому государству». Теперь высокопоставленный чиновник из администрации Трампа открыто говорит о «создании преимуществ курдам и другим демократическим силам, контролирующим нефть». Так просматривается первая задача США: вбить клин между СДС и Дамаском. О второй задаче недавно писало турецкое издание Yeni Şafak: «Политически и геополитически материализовать никем не признанный статус «Автономной администрации Восточной Сирии», который может стать прообразом курдского государства. Для достижения этой цели стали осуществляться определенные мероприятия. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что «в договоренностях, достигнутых между Россией и Турцией по Сирии, имеется «множество дыр и размытых обязательств», особенно по курдскому вопросу.

Он не далек от истины, поскольку детали сочинских соглашений сейчас обсуждаются и уточняются на уровне консультаций и переговоров между главами оборонных ведомств России и Турции. Представитель минобороны Турции полковник Надиде Шебнем Актоп говорила, что «турецкие и российские военные продолжают проработку механизмов для реализации в Сирии сочинских договоренностей». Кстати, Москва провела переговоры и с военными СДС об отводе курдских сил за пределы «зоны безопасности». В Москве прошли консультации министра обороны России Сергея Шойгу с главнокомандующим СДС Мазлумом Абди. До этого Россия выступила посредником в диалоге между Дамаском и СДС. Но последовал еще один ход Запада.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время встречи в формате министров обороны стран НАТО в Брюсселе предложила министру обороны Турции Хулуси Акару перевести зону безопасности на севере Сирии под контроль международных сил при участии Турции и России. Удивительно, но Акар ответил, что «это тема, о которой можно вести диалог, если план будет представлен со всеми подробностями», тогда как глава МИД Турции Мевлют Чавушогу в ходе встречи с немецким коллегой Хайко Масом назвал эту инициативу «не реалистичной». Чавушоглу понимает, что Запад ведет дело к интернационализации курдской проблемы, полагая, что у Анкары больше шансов договориться по курдам с Москвой, нежели со своими западными партнерами. Россия тоже сделала ход, отклонив предложение немецкого министра обороны, соблюдая дух и букву сочинских договоренностей.

На настоящий момент колонна российской военной полиции уже провела патрулирование на сирийско-турецкой границе по трем маршрутам, в том числе в районе городов Камышлы и Кобани (Айн-эль-Араб). Сейчас продолжается развертывание подразделений сирийской армии на линии соприкосновения с вооруженными силами Турции в этих районах городов. Тем не менее, ситуация в Сирии складывается сложная. Анкару просто толкают на определенные, возможно, непродуманные и рискованные действия, по выражению турецкого эксперта Ектана Тюркыйылмаза, «вынуждая все время играть в рулетку в попытке добиться дипломатических успехов, но при этом размывая свои позиции». В таком военно-политическом вертепе страна оказывается впервые за всю свою новейшую историю. Кто и как вывел ее на такие рубежи — вопрос важный, но риторический.

Теперь Турция нотой уведомила США о неприемлемости контактов с курдским генералом Абди. Эрдоган выступил с очередным «грозным», но двусмысленным предупреждением: «Мы с Россией договорились, но если через 150 часов террористы останутся в оговоренной зоне, то мы продолжим делать то, что должны, мы сами возьмем зону под контроль и вычистим их. За стол переговоров с террористами не сядем». Но Москва никогда не призывала Анкару вести переговоры «с террористами», а звучащие упреки в ее адрес, скорее всего, есть свидетельство определенных сложностей возникших на переговорах между военными ведомствами. Ранее Эрдоган заявлял, что Вашингтон не выполнил договоренности в рамках соглашения о прекращении операции на севере Сирии.

И вот последовавшая цепная реакция действий. Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры по ситуации в Сирии с государственным секретарем США Майком Помпео. Вашингтон вновь пригрозил Турции санкциями и «жестким сценарием». Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. На Ближнем Востоке грядут новые изменения.