* ИГ — запрещённая в России организация

Грозный, , 12:23 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию западных СМИ о том, что американские войска ликвидировали «главаря» террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Соответствующее сообщение он опубликовал на своем канале в Telegram.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: «Я тебя породил, я тебя и убью», — написал Кадыров.

Он напомнил, что главарь «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усама бен Ладен был убит американцами, однако его группировка до сих пор функционирует и совершает теракты.

«Смерть аль-Багдади мало что меняет, если делить террористов на хороших и плохих. Важно полностью очистить Сирию от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)!» — пишет Кадыров.

Напомним, что в американских СМИ появилась информация о том, что военные США ликвидировали аль-Багдади в Сирии. Президент США Дональд Трамп пообещал сделать сегодня очень важное заявление, но о чем именно не уточнил.

Примечательно. что власти США ранее уже несколько раз сообщали о ликвидации аль-Багдади. но каждый раз информация не подтверждалась.