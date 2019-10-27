* запрещённая в России организация

Киев, , 12:26 — REGNUM Акцию в поддержку неонацистского бандформирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируется провести 28 октября в Киеве. Об этом 25 октября сообщается в пресс-службе организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Украина © Иван Шилов

Сообщается, что акция состоится у здания Министерства иностранных дел Украины и инициаторами данного мероприятия выступают так называемые ветераны российско-украинской войны. Также в сообщении к мероприятию напомнили, что конгрессмены США требуют признать «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией.

ИА REGNUM напоминает, ранее Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился с главой миссии США Кристиной Куинн. В ходе встречи Аваков заявил, что намерение США включить неонацистское бандформирование «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список террористических организаций, является «позорной информационной компанией» против организации. Причиной этой «компании», по мнению министра, является высокая боевая активность «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «в защите» Украины.

«Азов» * — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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