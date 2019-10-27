Киев, , 11:11 — REGNUM Вопрос о поддержке Минских соглашений гражданами Украины должен быть вынесен на референдум. Об этом 26 октября заявил украинский политолог Руслан Бортник в интервью украинскому изданию «Голос UA».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что прежде всего, президент Украины Владимир Зеленский должен заявить, что план по урегулированию ситуации в Донбассе является «его прямой ответственностью» и что он не будет «обращать внимание на радикальное меньшинство». Поэтому, украинскому лидеру, как полагает эксперт, необходимо вынести на референдум вопрос о поддержке населением Минских договоренностей 2014−2015 гг. «которые предусматривают расширение местного самоуправления, амнистию и так далее».

ИА REGNUM напоминает, ранее бывший депутат Рады Евгений Мураев аналогично высказывался о необходимости проведения на Украине референдума, назвав данное решением, которое может «объединить всех».

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