Амстердам, , 10:00 — REGNUM Голландская газета NRC опубликовала письмо группы учёных, которые призывают правительство приложить все усилия для профилактики деменции. Авторы письма, несколько десятков специалистов в области старческих заболеваний, пишут что Министерство здравоохранения уделяет большое значение борьбе с деменцией и её ростом, но при этом упускает из вида возможности профилактики.

Учёные указывают на то, что серьёзные меры по профилактики деменции в течении 12 лет могут привести к уменьшению числа новых пациентов на 20%. В приложении к Голландии это означало бы, что ежегодный прирост численности новых пациентов уменьшился бы на 5000 человек. Учёные напоминают, что это привело бы с собой экономию средств в размере до двух миллиардов евро ежегодно. За последние 30 лет на разработку лекарства против деменции потрачены миллиарды, однако такого лекарства до сих пор так и нет. Поэтому профилактика в настоящий момент представляется делом более перспективным.

В Голландии разработана национальная программа против деменции, целью которой является улучшение ухода за страдающими деменцией, облегчение их условий жизни, а также профилактика и лечение этой болезни. Авторы письма в NRC настаивают на том, что профилактике в рамках этой программы следует уделить больше внимания.

Правительство Голландии исходит из того, что число страдающих от деменции к 2040 г. удвоится и составит 500.000 человек. Соответственно вырастут и расходы, до 9 миллиардов евро. Таким образом, расходы на деменцию станут самой большой статьёй расходов в бюджете здравоохранения. Кроме того, деменция является и тяжёлой нагрузкой для тех, кто ухаживает за больными, и для голландского общества в целом.

Рост числа случаев деменции вызван как ростом населения, так и его старением.