София, , 09:53 — REGNUM Выборы кандидатур на посты в местных органах власти начались в Болгарии. Избирательные участки открылись в 07:00 (08:00 мск).

Всего в Болгарии открылось 11 600 избирательных участков. На них, по данным Центральной избирательной комиссии, имеют право отдать голос за своего кандидата 6 221 901 человек. За ходом выборов будут следить более двух тыс. наблюдателей, для охраны порядка на выборах привлечены около 14 тыс. сотрудников полиции.

Всего на посты в 1968 местных администрациях претендуют 36 251 кандидат от 59 партий и семи коалиций. Больше всего кандидатур на пост мэра города зарегистрировано в столице Болгарии, городе Софии. Здесь на пост главы города претендует сразу 20 кандидатов, в Пловдиве на такой пост претендует 14 человек, и в Шумене — 13.

Избирательные участки закроются в 20:00 (21:00 мск), тогда же станут доступны данные первых экзитполов. Кандидат на пост мэра будет считаться избранным, если наберёт 50% голосов избирателей. В противном случае двое кандидатов, получивших наибольшее количество голосов, проходят во второй тур, который состоится 3 ноября.

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