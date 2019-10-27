Токио, , 09:37 — REGNUM Помощник государственного секретаря США по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Дэвид Стилвелл призвал власти Южной Кореи еще раз хорошенько обдумать свое решение об отказе от продления действия договора с Японией об обмене разведывательной информации (GSOMIA). Об этом сообщает телеканал NHK.

По словам Стилвелла, США хотели бы способствовать тому, чтобы Япония и Южная Корея нашли «креативное» решение данного вопроса. При этом власти США вовсе не собираются играть роль посредника между Сеулом и Токио.

Напомним, в середине августа Южная Корея объявила об отказе продлевать действия договора с Японией об обмене разведывательной информацией. Произошло это из-за того, что Япония о потере доверия к Южной Корее в связи с попытками Сеула добиться выплат компенсации корейцам, чей подневольный труд использовался японскими компаниями в годы японского колониализма в Корее 1910−1945 годов. Также Япония вывела Южную Корею из списка стран наибольшего благоприятствования в торговле.