Киев, , 09:46 — REGNUM Поправка в закон о ядерной энергетике «открывает лазейку» для импорта электроэнергии из «государства-агрессора» и является «инструментом давления», «шантажа» и «влияния» РФ на Украину. Об этом 25 октября заявила депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире программы «Свобода слова».

Отметим, что 18 сентября на Украине был принят закон №2236−2 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который была внесена правка о разрешении закупки электроэнергии по двусторонним договорам у стран СНГ.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что данные поправки «протянуты» в законопроект «подковерно, ночью». И «она (поправка — ред.) появляется и открывает лазейку для того, чтоб Украина начала импортировать энергию от государства-агрессора», — отметила депутат.

«И когда нам говорят сегодня, что это какие-то коммерческие поставки, что это… просто частные какие-то вещи, просто не верьте! Потому, что если сегодня это частные вещи, Российская Федерация неоднократно на протяжении нашей с вами уже новейшей истории Украины доказывала, что она использовала энергетику, и газовую энергетику, в частности, как оружие против Украины, как инструмент давления, как инструмент шантажа, как инструмент влияния. Точно также открыв эту лазейку для… закупки электроэнергии мы сегодня себя делаем более уязвимыми к снова очередным российским влияниям», — отметила политик.

Также депутат Рады отметила, что подобным образом, дело обстоит с закупкой электроэнергии из Белоруссии. «Более того когда вам говорят, что можно закупать туже самую электроэнергию с Белоруссии, это также манипуляция. Потому, что Белоруссия сегодня является энергодефицитной страной… Она может продавать электроэнергию исключительно российскую… Необходимо закрыть ту лазейку, которую открыли сейчас и она будет в дальнейшем расширяться», — подчеркнула депутат Рады.

«И когда вам говорят, что это значит, что цены уменьшатся, снова-таки это манипуляции. За этими дешевыми ценами закупается электроэнергия для конкретных предприятий одного конкретного олигарха… И за счет нашей с вами уязвимости к давлению России-агрессора на нас кто-то пытается заработать… Власть начала идти на уступки Российской Федерации. Это… не только про «формулу Штайнмайера», не только против ослабления санкций против Российской Федерации… а речь идет о том, что власть хочет сдавать Украину… нашему врагу», — подытожила депутат.

ИА REGNUM напоминает, ранее председатель комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщал, что доля импорта российской электроэнергии составляет менее1% от потребления электроэнергии на Украине.

Названа доля российской электроэнергии в структуре потребления на Украине