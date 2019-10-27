Киев, 27 октября 2019, 09:46 — REGNUM Поправка в закон о ядерной энергетике «открывает лазейку» для импорта электроэнергии из «государства-агрессора» и является «инструментом давления», «шантажа» и «влияния» РФ на Украину. Об этом 25 октября заявила депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире программы «Свобода слова».
Отметим, что 18 сентября на Украине был принят закон №2236−2 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который была внесена правка о разрешении закупки электроэнергии по двусторонним договорам у стран СНГ.
Климпуш-Цинцадзе отметила, что данные поправки «протянуты» в законопроект «подковерно, ночью». И «она (поправка — ред.) появляется и открывает лазейку для того, чтоб Украина начала импортировать энергию от государства-агрессора», — отметила депутат.
Также депутат Рады отметила, что подобным образом, дело обстоит с закупкой электроэнергии из Белоруссии. «Более того когда вам говорят, что можно закупать туже самую электроэнергию с Белоруссии, это также манипуляция. Потому, что Белоруссия сегодня является энергодефицитной страной… Она может продавать электроэнергию исключительно российскую… Необходимо закрыть ту лазейку, которую открыли сейчас и она будет в дальнейшем расширяться», — подчеркнула депутат Рады.
ИА REGNUM напоминает, ранее председатель комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщал, что доля импорта российской электроэнергии составляет менее1% от потребления электроэнергии на Украине.
Названа доля российской электроэнергии в структуре потребления на Украине