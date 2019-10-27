Москва, , 08:41 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации доставило в Сирийскую Арабскую Республику несколько десятков бронеавтомобилей для российской военной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Речь идет о бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун-У» для военной полиции. На авиабазу «Хмеймим» они были доставлены самолета Ил-76 военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России.

На этих автомобилях российская военная полиция будет выполнять специальные задачив районах сирийско-турецкой границы.

Напомним, что в рамках российско-турецкого меморандума российская военная полиция будет участвовать в отводе курдских ил от турецкой границы, а также будет патрулировать приграничные районы. Для этих целей в Сирию уже прибыло подразделение российской военной полиции в количестве 300 бойцов.

Бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-У» предназначены для перевозки личного состава. На них можно устанавливать различное оборудование или системы вооружения. Они оснащены бортовой информационно-управляющей системой, а также кондиционерами.