27 октября 2019 | Время чтения 6 мин

Президент Азербайджана принял лидерство в Движении неприсоединения. Он заявил, что будет руководствоваться Бандунгскими принципами, поскольку «уважение суверенитета, территориальной целостности всех стран, невмешательство во внутренние дела государств, соблюдение взаимных интересов и развитие сотрудничества совпадают с фундаментальными принципами внешней политики Азербайджана». И особо подчеркнул важность «реформ в деятельности ООН».

Мира Гасанова, , 08:34 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Баку принимал 25−26 октября глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения. В XVIII Бакинском саммите, посвященном обеспечению совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, участвовали представители более 60 стран, международных организаций, особые гости.

Организация, объединяющая сейчас уже 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках, была создана на Белградской конференции в сентябре 1961 года, в самую активную пору «холодной войны», как альтернатива НАТО и Организации Варшавского договора. Освободившиеся от колониализма «третьи страны» Азии и Африки в поисках иного пути объявили о приверженности десяти Бандунгским принципам, принятым на состоявшемся 18−24 апреля 1955 года Бандунгской конференции (Индонезия), и предусматривающем мирное сосуществование. Основателями движения считаются Иосип Броз Тито, Гамаль Абдель Насер и Джавахарлал Неру, усилиями которых и была организована конференция и выработаны принципы, которыми руководствуется в своей работе организация по сей день. Из стран постсоветского пространства членами движения стали Азербайджан, Туркмения, Узбекистан и Белоруссия, а Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Украина участвуют в ее работе как наблюдатели.

Единогласное решение провести очередной саммит в Баку и передать председательство в организации в 2019—2022 годах Азербайджану, который является членом движения с 2011 года, было принято в 2016 году на XVII Саммите. Эстафету председательства в организации президенту Ильхаму Алиеву передал приехавший в Баку президент Венесуэлы Николас Мадуро, страна которого возглавляла структуру последние три года. Участвующий в работе саммита президент Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде расценил переход председательства к Азербайджану как поддержку политики Движения Неприсоединения. Мадуро в своей речи напомнил: в Движении Неприсоединения представлены 2/3 стран-членов ООН и эти страны «должны усилить Движение неприсоединения и не позволять какому-либо государству играть роль полицейского». Он подчеркнул, что именно империалистические подходы в мире привели «к бедности, нестабильности в наших странах», поэтому организация «должна защищать наши страны от глобальных сил».

Принявший лидерство в организации президент Азербайджана Ильхам Алиев обозначил приоритеты на предстоящие годы, отметив, что Баку будет руководствоваться Бандунгскими принципами, поскольку «уважение суверенитета, территориальной целостности всех стран, невмешательство во внутренние дела государств, соблюдение взаимных интересов и развитие сотрудничества совпадают с фундаментальными принципами внешней политики Азербайджана». Он особо подчеркнул важность «реформ в деятельности ООН». По его словам, нужно наращивать общие усилия по соблюдению норм и принципов международного права, и подчеркнул: насильственное изменение границ, нарушение за счет применения силы территориальной целостности стран, вмешательство во внутренние дела недопустимы. Лидерство в организации в предстоящие три года, исходя из заявленных целей, накладывает на руководство Азербайджана серьезные обязательства. В то же время это конкретный шанс показать возможности страны для реализации поставленных задач. А работа, судя по заявлениям как самого Алиева, так и других глав государств, предстоит серьезная.

Так, Азербайджан в период председательства в Движении Неприсоединения намерен стремиться к налаживанию и развитию диалога и расширению географии сотрудничества с другими организациями, сотрудничеству в экономической сфере и социально-экономической сфере, защите общими усилиями интересов государств в рамках ООН. «Особое внимание должно уделяться угрозам, с которыми сталкиваются наименее развитые государства, страны, у которых нет выхода к морю, мелкие островные государства», — подчеркнул Алиев. Президент напомнил, что Баку, начиная с 2005 года, оказала гуманитарную помощь более 90 странам: азербайджанское Агентство помощи международному развитию реализует проекты в разных странах в сферах по уменьшению безработицы, развития науки, искусства, здравоохранения, информационных технологий, рационального использования водных ресурсов, грантовых программ и других. С 2018 года Азербайджан гражданам стран-участниц Движения Неприсоединения предоставляет стипендии с полным финансированием для получения образования в своих вузах и сегодня 37 молодых людей из 31 стран-участниц пользуются этой программой.

Президент Ирана Хасан Рухани обозначил увеличение силы развивающихся стран как сопротивление гегемонии США, которые «занимаются подстрекательством к конфликтам в различных уголках мира», используя одновременно методы «экономического террора». Тем самым, по его словам, нарушаются международные права и обязательства, совершается вмешательство во внутренние дела разных стран. Поэтому «члены Движения Неприсоединения, составляющего 2/3 всего мира, могут быть мобилизованы для решения проблем, могут обеспечить выполнение международных обязательств и выступить в качестве единого фронта». Он заявил, что его страна находится «в авангарде борьбы по урегулированию региональных конфликтов» и привел в пример сотрудничество Турции, России и Ирана в Астанинском мирном формате, что «обеспечило мир на большей части территории Сирии». Рухани напомнил, что на прошлой неделе Иран предложил в ООН обеспечить мир в Персидском заливе на условиях дружбы и братства, чтобы «пресечь внешнее вмешательство, обеспечить безопасность и свободное плавание судов в регионе усилиями его региональных стран».

С целью уменьшения доминирования США над мировой финансовой системой и использования доллара он предложил странам, лишенным права использовать международные финансовые средства, перейти на криптовалюту. Президент Пакистана Ариф Алви пообещал всяческую поддержку Движению Неприсоединения в борьбе против терроризма и призвал приложить коллективные усилия для помощи странам, которые страдают от оккупации. Возглавляющий белорусскую делегацию председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко призвал участников саммита присоединиться к инициативе президента Белоруссии о возобновлении всеобъемлющих переговоров по новому миропорядку, по аналогии с Хельсинским процессом, на принципах мира, справедливости и процветания. Он предложил в 2021 году провести конференцию, посвященную 60-летию движения и принять по ее итогам долгосрочный стратегический документ, который укрепит роль организации в решении проблем мировой политики.

Российский президент Владимир Путин в своем приветствии, направленном главам государств и правительств Движения неприсоединения, отметил, что Москва поддерживает его усилия, направленные на построение справедливой многополярной системы мироустройства, на развитие равноправного международного диалога и сотрудничества, основанного на общепризнанных правовых нормах и учете законных интересов партнеров. Подчеркнув актуальность Бандунгских принципов, в частности таких как «приверженность целям и принципам Устава ООН, признание безусловного равенства всех стран мира и недопустимости вмешательства в их внутренние дела», глава российского государства выразил уверенность, что дальнейшее расширение конструктивного взаимодействия между РФ и Движением неприсоединения «будет способствовать упрочению безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне».

XVIII Бакинский саммит Движения неприсоединения завершил свою работу. Его участники подписали итоговый документ, Бакинскую политическую декларацию, благодарность и солидарность Азербайджану и азербайджанскому народу и документ по Палестине. Теперь Баку предстоит ответственная работа по реализации принятых решений. Но это еще и хорошие возможности для страны — регионального лидера, вступившей в организацию всего-то 8 лет назад, продемонстрировать свой политический и экономический потенциал и выступить с новыми идеями для совершенствования деятельности организации в условиях современных геополитических вызовов. Справился ли Азербайджан со своими обязательствами и оказанным доверием, будет видно через три года.