Афины , , 08:33 — REGNUM Министерство иностранных дел Грециим категорически опровергло заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что греческие пограничники якобы топят лодки с мигрантами. и назвало подобные заявления оскорбительными. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, ранее греческие СМИ сообщили, что глава МИД Турции Чавушоглу на пресс-конференции со своим германским коллегой Хайко Маасом в Анкаре заявил, что «Греция стреляет и топит в Эгейском море лодки с мигрантами и вынуждает многих из них ранеными вернуться в Турцию».

В МИД Греции заявили, что категорически отвергают подобные заявления главы внешнеполитического ведомства Турции.

«Подобные необоснованные утверждения о якобы совершаемых действиях против беженцев дискредитируют тех, кто их делает, оскорбляя как представителей соответствующих греческих властей, так и греческих граждан, которые ежедневно прилагают титанические усилия для спасения жизней», — сказано в заявлении греческого внешнеполитического ведомства.

Также в греческом МИД подчеркнули, что Греция — это демократическое государство, обладающее справедливыми законами. Греция эффективно контролирует свои границы, уважает международное право и проповедует высокое чувство гуманности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы поток мигрантов с турецкого берега на греческие острова в Эгейском море несколько возрос. Европейский союз требует от Турции соблюдать соглашение с ЕС и контролировать свои границы.