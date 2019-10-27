* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 07:56 — REGNUM По неподтвержденным данным американские войска провели на территории Сирийской Арабской Республики спецоперацию против «лидера» террористической организации «Исламское государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

По данным телеканала, предполагается, что аль-Багдади мертв. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. Выдвигается версия. что аль-Багдади подорвался на гранате.

Напомним, что Белый дом анонсировал важное заявление президента США Дональда Трампа, которое будет сделано сегодня. Сам Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что «произошло что-то очень крупное» без каких-либо подробностей.

Стоит отметить, что аль-Багдади ранее уже «убивали» несколько раз. При этом какждый раз он оказывался жив. Многие эксперты считают, что аль-Багдади фигура бутафорская и никакого реального влияния в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не имел. После разгрома большей части сил группировки в Сирии про аль-Багдади мало кто вспоминал.

В последние дни на фоне турецкой военной операции в Сирии влияние США в Сирии было сильно подорвано. Американцы фактически бросили своих бывших союзников курдов и в страхе бежали с нескольких своих баз на севере Сирии, опасаясь попасть под турецкое наступление.

«Убийство» аль-Багдади в этом случае власти США могут попытаться использовать для восстановления своего имиджа «борцов с терроризмом».