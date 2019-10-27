Вашингтон, , 06:51 — REGNUM Важное заявление намерен сделать президент США Дональд Трамп в утром воскресенья, 27 октября. Об этом накануне сообщила пресс-служба администрации президента, передает агентство Reuters.

Дональд Трамп

Как сообщил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли, выступление Трампа назначено на 09:00 27 октября. Однако о сути его пока ничего не известно.

Накануне вечером глава Белого дома опубликовал интригующее сообщение в Twitter: «Только что произошло что-то очень большое!«

Однако никаких подробностей ни от самого президента, ни от его пресс-служба не последовало.